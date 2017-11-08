أبو الغيط: الواجب العربي يحتم التضامن مع السعودية ضد تدخلات إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، احمد أبو الغيط “حالة التصعيد غير المسبوق التي تمارس ضد المملكة العربية السعودية”، حسبما جاء في تصريح صدر الأربعاء.

وقال إن “التدخلات هي موضع رفض عربي، وهي تعكس رغبة في إشاعة التوتر والاضطراب من أجل ممارسة الهيمنة على الآخرين، وهذا أمر مستهجن ولن يقبل به أحد”. وأضاف أبو الغيط أن “الواجب العربي يحتم التضامن مع المملكة العربية السعودية وهي تواجه تلك التـهديدات الخطيرة لأمنها”.

وشدد على ان “توسيع دائرة الصراع في اليمن، أمر مؤسف وتقف وراءه أطراف معروفة تستهدف ليس فقط استمرار المواجهة في اليمن قائمة دون أفق لنهايتها بل إشعال الأوضاع في المنطقة كلها”.

واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن “الاستقرار الإقليمي لن يبدأ في التحقق إلا عندما تعيد هذه الأطراف النظر بالكامل في سياساتها تجاه العرب، وتقوم بمراجعة حقيقية للنهج الذي اتبعته في السنوات السابقة والذي يدخل المنطقة في دوامة من الصراع والاضطراب”.