تقرير إيطالي: إنقاذ أكثر من 178 ألف مهاجر 2016

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر تقرير إيطالي أنه تم في عام 2016 إنقاذ 178415 مهاجرا في البحر، 60684 منهم من قبل المنظمات غير الحكومية أو السفن التجارية.

وقد تم في روما الأربعاء تقديم التقرير عن الحماية الدولية للمهاجرين في إيطاليا عام 2017، الذي أعدته الجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية (Anci)، كاريتاس إيطاليا، معهد (تشيتاليا) للبحوث، مؤسسة (ميغرانتس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، والخدمة المركزية لطلب الحماية الدولية، بالتعاون مع المفوضية الأممية لحقوق اللاجئين (Unhcr).

وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى ما سلف ذكره “تم إنقاذ 36424 ألف مهاجر في عرض البحر حتى نيسان/أبريل 2017″، وأن “18344 منهم أنقذتهم المنظمات غير الحكومية أو السفن التجارية”.

وأشار التقرير الى أن “رسو قوارب الهجرة انخفض بنسبة 30٪، لكن طلبات الحماية الدولية إزدادت. مبينا أن “162 ألفا من بين 181436 مهاجرا وصلوا إلى السواحل الإيطالية، انطلقوا من ليبيا”. وقال إن “عدد القوارب التي رست على السواحل الإيطالية حتى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2017، بلغ 111302، وهو أقل بنسبة 30٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016”.

وخلص التقرير منوها بأنه “إن كان معظم طالبي الحماية عالميا يأتون أساسا من سورية وأفغانستان وجنوب السودان”، فإن “أغلب التدفقات نحو إيطاليا تنطوي على نيجيريين (14 ألف شخص حتى حزيران/يونيو الماضي)، ومهاجرين من بنغلادش وغينيا”.