السلطة الفلسطينية تستأنف التعاون الأمني مع إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلن مسؤول أمني فلسطيني كبير استئناف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل بعد تجميده في شهر تموز/يوليو الماضي، اثر اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية.

وقال قائد الشرطة الفلسطينية، اللواء حازم عطا الله في لقاء مع الصحفيين اليوم في مدينة رام الله، “لقد عاد التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية والإسرائيلية إلى ما كان عليه قبل اسبوعين”.

وأشار عطا الله إلى أن وقف التنسيق لم يشمل الشرطة الفلسطينية، باعتبار انه يتعلق بجوانب الحياة الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في شهر تموز الماضي وقف التنسيق الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين اثر الإشتباكات التي وقعت في القدس بعد تثبيت الشرطة الإسرائيلية بوابات فحص الكترونية على مداخل المسجد الأقصى.