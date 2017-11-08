تقرير إيطالي: تسجيل أعداد قياسية للمهاجرين القصّر غير المصحوبين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفاد تقرير صدر في روما الاربعاء بأن عام 2016 سجل أرقاما قياسية في أعداد القاصرين القادمين عبر البحر إلى إيطاليا، حيث وصل أكثر من 28 ألف قاصر، غالبيتهم العظمى غير مصحوبين بذويهم، مقارنة بحوالي 16 ألفا رسوا على شواطئ البلاد في العام 2015.

وذكر التقرير أن “القصّر الذين رسوا على السواحل الايطالية في عام 2016 بلغوا 28.223 شخص، في زيادة حادة مقارنة بـ 16.478 تمّ تسجيل وصولهم العام الذي يسبقه”. ونوه بأن “جلّ المهاجرين القصّر تقريبا وصلوا وحدهم إلى البلاد، أي ما يعادل نسبة 92% منهم، بينما يرافق الباقين شخص واحد بالغ على الاقل من ذويه”.

ومقارنة بالعام 2015، يشير التقرير إلى أن “معدل القاصرين الأجانب غير المصحوبين ارتفع إلى 109%. وشهد الربع الأول من العام الحالي وصول 12.239 قاصر، أغلبهم غير مصحوب بذويه”.

وشارك في إعداد التقرير المعني حول الحماية الدولية للمهاجرين في إيطاليا، كل من الجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية (Anci)، منظمة كاريتاس إيطاليا، معهد (تشيتاليا) للبحوث، مؤسسة (ميغرانتس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، والخدمة المركزية لطلب الحماية الدولية، بالتعاون مع المفوضية الأممية لحقوق اللاجئين (Unhcr)