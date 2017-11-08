وزير داخلية إيطاليا: جرائم قتل النساء تضع مدنيتنا على المحك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي أن ظاهرة قتل النساء تندرج بين الأمور التي تضع تمدّن بلد ما على المحك.

وفي جلسة إستماع أمام اللجنة البرلمانية للتقصي ضد قتل النساء، أضاف الوزير مينّيتي أن “رجلا في إحدى بلدات شمال البلاد، أقدم اليوم على طعن زوجته حتى الموت أمام ابنه البالغ من العمر 7 سنوات”، لذا “فنحن أمام حقيقة لا تزال تمثل عنصر قلق ورفض لظاهرة على الرغم من أن الإحصاءات تشير الى انخفاضها”.

وتابع “قضايا العنف ضد المرأة هذه، والتغلب على هذه الأشكال من العنف غير مقبول وإساءة المعاملة، تضع على المحك حضارة بلد ما”، وهي “قضايا لا يجب أن نتوقف عن التحرك بشأنها وإبقاء اليقظة عالية إزاءها”.

وذكر وزير الداخلية أن “نسبة الجرائم (ضد النساء) قد انخفضت، لكن عدد الضحايا من النساء ما يزال دون تغيير أو زيادة، وهذا أمر غير مقبول”، فـ”الفترة بين 2011 و2017 شهدت انخفاضا كبيرا في جرائم القتل التي تقلصت من554 ـ 400 في عام 2016، والى 258 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017”.

ونوه مينّيتي بأن “انخفاض جرائم القتل الأسرية تعزز أيضا (من 204 إلى 152) خلال عام 2016، وإلى 86 العام الجاري”، لكن “في هذا النوع من الجرائم يزداد عدد الضحايا من الإناث”، فقد “كانت النسبة عام 2011 61٪، وأصبحت 73٪ عام 2016، بينما توقفت عند نسبة 71٪ عام 2017″، واختتم بالقول إن “ضحايا جرائم القتل الأسري من النساء بلغت إجماليا 61 امرأة”.