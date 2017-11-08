روما تستضيف تقديم النسخة الثانية لأسبوع “المطبخ الايطالي في العالم”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن العاصمة روما ستشهد غدا الجمعة تقديم النسخة الثانية لأسبوع “المطبخ الايطالي في العالم”، الذي سيبدأ في العشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ويستمر إلى السادس والعشرين منه.

وسوف يفتتح أعمال هذا الحدث في فيلا (ماداما)، الذي يهدف إلى ترويج المنتجات الغذائية والمأكولات الايطالية في مختلف أرجاء المعمورة، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى، انجيلينو الفانو، ووزير الزراعة والأغذية والغابات، ماوريتسيو مارتينا.

كما سيخاطب الحضور كل من وكيلة وزارة التراث الثقافي والسياحة، دورينا بيانكي، ورئيس وكالة الترويج الخارجي وتدويل الشركات الايطالية (ICE)، ميكيلي سكانّافيني، ورئيس فدرالية المنتجين الغذائيين، لويجي بيو سكورداماليا.