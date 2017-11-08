مؤتمر الرياض للمعارضة السورية 22 الجاري ومنه إلى جنيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر في المعارضة السورية إن اجتماع الرياض 2، الذي يهدف إلى توسيع الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، سيُعقد في 22 و23 الشهر الجاري، وأنه لم يتم وضع لائحة كاملة بالمدعوين. ورجّحت أن يُشارك في هذا الاجتماع للمرة الأولى وفد يمثل منصة موسكو، التي لطالما قالت المعارضة السورية إنها “مقرّبة” من النظام السوري وروسيا على حد سواء.

وفي ذات السياق، قالت المصادر إن روسيا رحّبت اليوم باجتماع الرياض، وأعربت عن أملها أن يتم تشكيل وفد موحّد يمثل كل المعارضات السورية ليُشارك في مفاوضات جنيف المقبلة المرتقب انعقادها قبل نهاية الشهر الجاري.

وإن ثبتت صحة هذه المواعيد، فإن هذا يعني أن المعارضة السورية ستنتهي من مؤتمر الرياض لتسافر مباشرة بعده إلى جنيف للتحضير والمشاركة في الجولة الثامنة منه.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد ناقشت في 16 تشرين الأول/ أكتوبر استعدادها لتشكيل وفد جديد للمفاوضات القادمة بناء على مستجدات توسعة الهيئة القادمة بتمثيل أوسع لشرائح المعارضة السورية الوطنية، وأوضحت أن التوسعة ستشمل “شخصيات وطنية” وخاصة من الداخل السوري، وشخصيات نسائية لزيادة تمثيل المرأة، وشددت على أنها ستبقى متمسكة بضرورة محاسبة من ارتكب جرائم حرب في سورية، وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد.

ولم تذكر الهيئة العليا للمفاوضات صراحة إن كانت ترفض ضم منصة موسكو للهيئة وللوفد المفاوض وفق ما يسعى إليه الروس بشدة، كما أنه لفت خلو بيانها من المطالبة بتنحية الأسد من منصبه، ولم تشترط عدم مشاركته في المرحلة الانتقالية أو بعدها، كما كانت تشترط في وقت سابق.