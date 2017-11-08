وزيرة الدفاع الإيطالية تأمل في دور روسي-صيني لتخفيف التوتر مع بيونغ يانغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي إلى إبقاء قناة الدبلوماسية مفتوحة مع كوريا الشمالية، ملمحة إلى دور روسي وصيني مأمول لتجاوز التوتر الحالي بين الغرب وبيونغ يانغ، بشأن طموحات الاخيرة النووية.

ولفتت بينوتي إلى أن أزمة كوريا الشمالية التي “سيناقشها مساء الاربعاء وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو)”، المجتمعين في بروكسل، إلى أنه “لا نزال نرى، أنه من ناحية، من الضروري إبراز قلق العالم عبر العقوبات، ولكن من ناحية أخرى يتعين أيضا أن تبقي القناة مفتوحة سياسيا ودبلوماسيا، لأنه بإشراك روسيا والصين يمكن تخطي التوتر ” الراهن

وأضافت المسؤولة الإيطالية في تصريح على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لشمال الأطلسي، “لقد شددنا دائما على أن الأزمة ليست إقليمية فحسب، بل تعنينا جميعا”. وأردفت “في واحدة من أكثر لحظات حدة هذه الأزمة، كنت في زيارة رسمية لليابان وناقشنا الوضع… هناك يغمرك الاحساس بدرجة التوتر العالية” حيال هذه الأزمة.

وانطلقت في بروكسل أعمال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي لبحث خطط وآليات توسيع هياكل قيادة الحلف وتطويعها عملياً وتقنياً لتتأقلم مع طبيعة التحديات المعاصرة.

وكان الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ، قد اعتبر في إيجاز صحفي قبل بدء الاجتماع، أن على كافة الأطراف الدولية ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية وخاصة اقتصادية على كوريا الشمالية، داعياً الصين وروسيا بوصفهما دولتين مجاورتين لكوريا وأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى لعب الدور المنوط بهما في هذا المجال.