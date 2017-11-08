ناتو يرحب بالتعاون التركي-الفرنسي-الإيطالي لتطوير منظومات الدفاع الجوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) مساء الأربعاء عن الترحيب بالتعاون بين تركيا وفرنسا وايطاليا في تطوير منظومات الدفاع الجوي.

وقال يانس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي على هامش أشغال المؤتمر الوزاري في بروكسل، “نحن نؤيد دائما العمل المشترك” بين الدول الأعضاء و”هذا النوع من التعاون”.

ووقع في وقت سابق الاربعاء وزراء دفاع فرنسا وإيطاليا وتركيا على مذكرة تعاون أعلنوا من خلالها الإرادة السياسية على الاستعداد للتعاون في مجالات الدفاع، مع الإشارة بوجه خاص إلى المنظومات الصاروخية.

وخلص ستولتنبرغ إلى القول أنه “بالنسبة لناتو، هذا النوع من التعاون هو أفضل طريقة للحصول على قدرات يمكن دمجها بشكل كامل في أنظمة الدفاع الجوي”.