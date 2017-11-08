المرصد السوري لحقوق الإنسان: الحشد الشعبي العراقي يشارك في تطويق البوكمال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن “قوات الحشد الشعبي العراقي دخلت إلى الأراضي السورية وانضوت تحت القوات الموالية للنظام من جنسيات غير سورية وباتت تطوق مدينة البوكمال”، قرب الحدود مع العراق، التي تعتبر المعقل الأخير لتنظيم الدولة (داعش) في الأراضي السورية

وكان المرصد، المحسوب على المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد، ذكر أن “القسم الشرقي من محافظة دير الزور يشهد استمرار القتال العنيف بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من جانب، وعناصر تنظيم الدولة من جانب آخر، ضمن العمليات العسكرية المتواصلة لقوات النظام، والهادفة إلى السيطرة على مدينة البوكمال”.

وتتركز المعارك-حسب المرصد- في “محورين رئيسيين أحدهما هو محور بادية البوكمال الجنوبية الغربية، على بعد أقل من 15 كلم عن المدينة، التي يستميت التنظيم في صد تقدم قوات النظام على هذا المحور، على الرغم من كثافة القصف المدفعي والصاروخي والجوي من قبل قوات النظام والطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام، على مناطق سيطرة التنظيم ومواقعه”.