شيخ الأزهر يبدي الاستعداد لدعم ايطاليا في جهودها لـ”محاربة الإرهاب”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، بمقرالحكومة في روما، عن استعداد المؤسسة السنية “لدعم ايطاليا في جهودها لمحاربة الإرهاب”، حسبما جاء في بيان للمشيخة.

وذكر البيان أنّ “جينتيلوني أعرب عن تقديره للدور الكبير والبارز الذي يقوم به الإمام الأكبر الطيب في مكافحة التطرف والإرهاب، ونشر ثقافة الحوار بين الأديان من أجل تعزيز السلام”، منوها بأن “الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين يقودان جهودا حثيثة في الحوار بين الشرق والغرب”.

كما نقل البيان، الذي صدر في القاهرة، “إشادة رئيس الوزراء الإيطالي بالعلاقة القوية وروح الود والتعاون المتبادل بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وحضرة البابا فرنسيس، خاصة فيما يتعلق بتنسيق الجهود المبذولة لنشر ثقافة التعايش والاهتمام بقضايا الضعفاء والفقراء والمحتاجين، مؤكدا أن مصر تمثل نموذجا يحتذى به في التعايش بين الأديان والأزهر له دور كبير في ذلك”.

وأضاف البيان “من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن شكره لحضرة بابا الفاتيكان ورئيس الوزراء الايطالي على حفاوة الاستقبال”، لافتا إلى “أهمية تنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف والتعصب والإسلاموفوبيا”. وأردف “مصر تبذل خيرة أبنائها شهداء من أجل محاربة الإرهاب والتطرف”، مؤكدا أن الأزهر لديه “إصرار وعزيمة قوية للقضاء على الإرهاب والتطرف فكريا وتجفيف منابعه”.