الأمين العام لناتو: دول الحلف استعملت الهجمات الالكترونية ضد داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن بعض دول الحلف قد استعملت الهجمات الالكترونية ضد ما يُعرف بتنظيم الدولة (داعش)، مشيراً إلى أن الأمر “كان فعالاً”.

ولم يعط يانس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، أي تفاصيل عن هذه الهجمات.

وأشار إلى أن الوزراء قرروا اليوم إقامة مركز لمواجهة التهديدات الإرهابية، يعمل ضمن التركيبة الهيكلية للحلف، وقال “اتفقنا على مبدأ ادخال الوسائل الالكترونية في مهمات الحلف، ويعود للدول تقدير الإمكانيات التي ستضعها بتصرف الحلف”.

وحول مستقبل العمل لمحاربة تنظيم داعش، أكد ستولتنبرغ على ضرورة أن تكون دول الحلف جاهزة للتعامل مع المرحلة القادمة، لقد “نجحنا في هزيمة الخلافة جغرافياً، ولكن داعش سيبقى حاضراً بشكل أو بآخر، ويشكل تهديداً لدولنا ولدول أخرى”، على حد تعبيره.

واعتبر أن مثل هذه المنظمات تحاول، عندما تُهزم ميدانياً وعسكرياً أن تفكر بطريقة أخرى وتتوجه نحو الأعمال الإرهابية ضد المدنيين، واستطرد قائلا “هزيمة داعش ستستغرق وقتاً طويلاً، ربما جيلاً، ولكننا سنهزمه يوماً ما”.

وحول عمل الحلف في العراق، أكد ستولتنبرغ أن شمال الأطلسي بدأ، بناء على طلب بغداد، في تدريب القوات العراقية، و”لكننا نستطيع عمل المزيد، وهذا ما يخضع للنقاش حالياً”.