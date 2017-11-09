بلجيكا: إفتتاح ثلاثة مراكز لاستقبال ضحايا العنف الجنسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – افتُتحت في عدة مناطق في بلجيكا ثلاثة مراكز جديدة لاستقبال وتقديم العناية لضحايا العنف الجنسي، في إطار مشروع رائد يهدف إلى وضع نموذج حديث للتعامل مع هذا النوع من الجرائم في البلاد.

وتتوزع هذه المراكز في كل من العاصمة بروكسل ومدينتي لييج جنوباً وغنت شمالاً، حيث ستكون ملحقة بأهم المستشفيات الموجودة فيها.

ويهدف المشروع، كما نقلت وسائل اعلام محلية عن الوزيرة المتخصصة بالمساواة بين الجنسين زهال ديمير، إلى تقديم إجابات متكاملة وشافية لضحايا العنف الجنسي ومساعدتهم على التعافي مما تعرضوا له.

وتريد السلطات المحلية وضع مكان واحد تستطيع الضحية اللجوء إليه و الحصول فيه على كافة أشكال المساعدة.

وتوفر هذه المراكز التي ستعمل على مدار الساعة العلاج الطبي والمتابعة النفسية والقانونية للضحايا، ووفقا للوزيرة “سيتم التعامل مع شبكة متكاملة من المختصين في مختلف المجالات لمساعدة الضحايا وتسهيل عمليات التعرف على المعتدين وتقديمهم للعدالة”.

كما ستُعنى هذه المراكز بجمع الأدلة والبراهين التي ستُقدم لاحقاً للعدالة لملاحقة المذنبين، وستقدم أيضاً دعماً نفسياً للعائلات وأقارب الضحايا.

وعلى الرغم من وجود قوانين في بلجيكا تجرم العنف الجنسي ضد النساء والقاصرين، إلا أنها تبقى محدودة التأثير بسبب عزوف الكثير من الضحايا عن التقدم بشكاوى أمام الشرطة وتعقيد وغموض الإجراءات القضائية والإدارية، ما قد يساهم في تنصل المعتدين من أفعالهم.