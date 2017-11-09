مصدر أوروبي: حوارات مع جميع الأطراف لضمان استقرار لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نفى مصدر أوروبي مطلع أن تكون مؤسسات أو دول الاتحاد قد مارست أو تمارس أي ضغط لحث رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري على التراجع عن قراره.

وأشار المصدر، في رد على سؤال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء حول هذا الموضوع، إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحاور مع كافة الأطراف انطلاقاً من قناعته بأولوية العمل من أجل الحفاظ على استقرار البلاد.

ونأى المصدر بالاتحاد الأوروبي عما يتم تداوله حول الظروف المحيطة باستقالة الحريري، وقال “نحن نتواصل مع جميع الأطراف لحثهم على الشروع بحوار بناء يؤدي إلى عدم ضرب الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأشهر الماضية في البلاد”.

وأقر المصدر بأن الاتحاد الأوروبي يخشى حالة الشلل في لبنان ومهتم برؤية مؤسسات فاعلة في البلاد، ملفتا إلى أن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد المعتمدين في بيروت كانوا أصدروا أمس بياناً رسمياً يعبر عن موقف الاتحاد مما يجري في لبنان.

وكان البيان ركز على دعم الاتحاد الأوروبي القوي لاستقرار وسيادة ووحدة الأراضي اللبنانية، كما تضمن “الإلتزام بالاستمرار في التعاون مع لبنان في إطار الشراكة المبرمة” بين الطرفين لـ”ضمان الاستقرار وتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.

وأكد البيان على ضرورة أن تعمل الأطراف اللبنانية على تعزيز ما تم تحقيقه والوفاء باستحقاق الانتخابات النيابية المأمولة بداية عام 2018.

ويساعد الاتحاد الأوروبي لبنان على عدة مستويات لتحقيق الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية وتحقيق التنمية والنهوض بعبء اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه.