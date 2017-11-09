وزير خارجية إيطاليا: الاعتراف بدولة فلسطين سيأتي في الوقت المناسب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو الخميس أن اعتراف حكومة بلاده بالدولة الفلسطينية “سيأتي في الوقت الذي سيكون الأنسب للتوصل إلى نتيجة إيجابية لعملية السلام” مع الطرف الإسرائيلي.

واضاف ألفانو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي بمقر الخارجية في روما، على هامش أعمال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية الإيطالية-الفلسطينية، أنه “من الواضح أننا ننظر إلى هذه المسألة من حيث الكيفية والتوقيت من منظور التنسيق بين الأوروبيين”، مشددا على أن “مقاربتنا تتجه دائما نحو حل الدولتين”.

يشار إلى أن إجتماع اللجنة الوزارية الإيطالية-الفلسطينية يتضمن ندوة تحت عنوان “تحويل الثقافة إلى تنمية مستدامة: التعاون الايطالي-الفلسطيني لحماية التراث الثقافي”.

وحسب سفيرة فلسطين لدى ايطاليا، مي كيلة، سيشهد الاجتماع توقيع عدة اتفاقيات في مجالات الثقافة والسياحة، والتدريبات الدبلوماسية والأمنية.