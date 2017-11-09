ألفانو: كلمات السيسي تدفع قضاء مصر للبحث عن حقيقة مقتل ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو “نحن مقتنعون بأن الرئيس (عبد الفتاح) السيسي محاور متحمس في البحث عن هذه الحقيقة، ونحن على ثقة من أن كلماته ستدفع جهاز القضاء المصري أكثر فأكثر للبحث عن الحقيقة”.

وكان ألفانو يعلق على تصريح للسيسي خلال لقاء مع إعلاميين، شدد من خلاله على أن “مصر تتعامل فى هذا الموضوع بمنتهى الشفافية وتتمنى أن تصل في أسرع وقت إلى نتيجة في هذه القضية”.

وفي مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) الخميس، على هامش الإجتماع الثالث للجنة الوزارية المشتركة بين إيطاليا وفلسطين، ذكر ألفانو أن “إيطاليا تبحث عن الحقيقة من خلال التعاون القضائي بين بلادنا ومصر”، وكذلك “عبر تتبعها لقناة التعاون مع جامعات كامبريدج والقناة الدبلوماسية أيضا”، وذلك “بعد تحدثي عن الأمر في لقائي الأخير مع نظيري البريطاني بوريس جونسون”.