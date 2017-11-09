جولة جديدة من مفاوضات خروج بريطانيا دون آمال بتحقيق تقدم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تنطلق اليوم في بروكسل جولة جديدة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، دون وجود آمال كبيرة بإمكانية تحقيق تقدم.

وهذه الجولة، التي تستمر يومين فقط، تعد الأولى بعد القمة الأوروبية، في 19 و20 الشهر الماضي والتي أقرت أن التقدم لا زال غير كاف ما يتعذر معه الحديث عن مفاوضات مرحلة انتقالية أو شراكة مستقبلية بين بروكسل و لندن، بعد أن تصبح الأخيرة دولة جارة للاتحاد.

وتأتي هذه الجولة في ظل تزايد ضعف حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، بعد توالي الاستقالات داخل فريقها، ما يدعو الأوروبيين للتساؤل حول مصداقية محاورهم الحالي.

ويتقاذف الطرفان الأوروبي والبريطاني المسؤولية عن هذا التعثر المستمر، فرئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه يؤكد عدم الحاجة للمزيد من الكلام، حيث “حان الوقت كي توضح بريطانيا أساسيات الانسحاب المنظم”، حسب تغريدة له على تويتر.

وكان خبراء ودبلوماسيون أوروبيون قد بدؤوا بالفعل بإجراء مشاورات بينية حول نظرتهم للمرحلة الانتقالية، فـ”خلال هذه المرحلة يجب أن تكون القوانين الأوروبية نافذة رغم أن بريطانيا ستكون بصدد تعديل ترسانتها التشريعية”، وفق مصادر مطلعة.

وتأتي هذه المشاورات وفاء لتعهد قطعه الأوروبيون على أنفسهم خلال القمة الماضية، في مسعى لحث لندن على تقديم مزيد من الإيضاحات حول نظرتها للمسائل محل الخلاف وإبداء مزيد من المرونة.

ولا يزال الخلاف قائماً بين الطرفين حول أمور أساسية متعلقة بحقوق المواطنين والحدود مع إيرلندا والتسوية المالية، وهي المواضيع الأساسية التي تتمسك بروكسل بحلها قبل أي حديث عن شراكة مستقبلية مع لندن.