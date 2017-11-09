الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالعمل على إنجاح المصالحة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – جدد الاتحاد الأوروبي التزامه الاستمرار في البحث عن أفضل السبل للمساهمة في إنجاح المصالحة الفلسطينية، التي لا تزال تحتاج برأيه إلى متابعة.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الذي أفاد بأنه بإقرار “تقديم مساعدة استثنائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقيمة 10,5 مليون يورو، سيخصص جزء هام منها لدعم التعليم والصحة في قطاع غزة”.

وكان الاتحاد الأوروبي رحب بالاتفاق الموقع في 12 الشهر الماضي في القاهرة بين الفلسطينيين وتسليم معابر قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية بداية الشهر الحالي. ورأى البيان أن “هناك حاجة لمزيد من الجهود من أجل توحيد الضفة والقطاع تحت راية سلطة فلسطينية واحدة وشرعية”.

ويعمل الاتحاد الأوروبي حالياً على إجراء مشاورات مع جميع الأطراف المعنية بشأن إمكانية إعادة نشر بعثته على معبر رفح من أجل تسهيل حركة المواطنين القاطنين في قطاع غزة.

ويريد الاتحاد العمل على تعزيز رؤيته للحل في الشرق الأوسط، عبر الدفع باتجاه إقامة دولتين إسرائيل وفلسطين قادرتين على العيش بسلام وعلاقات حسن جوار مع مراعاة المتطلبات النوعية للطرفين.