رياض المالكي: إعتراف إيطاليا بالفلسطينيين مسألة وقت فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير خارجية السلطة الوطنية الفلسطينية رياض المالكي “نحن واثقون من أن الاعتراف الإيطالي بدولة فلسطين ليس سوى مسألة وقت”.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، قصر (فارنيزينا) الخميس مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو، على هامش أعمال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية الإيطالية الفلسطينية، أعرب المالكي عن الشكر لايطاليا لانها “كانت دائما الى جانبنا وقدمت لنا الدعم الذي نحتاجه”.

وخاص وزير الخارجية الفلسطيني الى القول “طالما أن هناك دولاً مثل ايطاليا الى جانبنا”، فـ”نحن نعلم اننا نسير على الطريق الصحيح”.