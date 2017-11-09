قيادي بحركة حماس: نريد أن يشعر الجميع بالضفة والقطاع بالمصالحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- رأى قيادي في حركة (حماس) أن المصالحة الفلسطينية تحتاج لـ”روح التوافق وليس الإقصاء والتلكؤ في تطبيق ملفات المصالحة”، وقال “نريد للمصالحة أن يشعر بها الجميع في الضفة وقراها وفي غزة وفي كل مكان”.

ونقل موقع (حماس) عن عضو المكتب السياسي، خليل الحية، تأكيده خلال مهرجان الخميس على أن قادة الحركة “أمناء على تطبيق المصالحة على قاعدة الشراكة والعمل المشترك ونسير بها بكل أمانة”. ودعا لـ”إعادة بناء منظمة التحرير وتطويرها، لتكون لدينا كشعب قيادة أمينة وحكومة واحدة أمينة على مقدرات الشعب تقوم بمسؤولياتها بكل وطنية”.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) على “ضرورة أن يكون الأمن للجميع على قاعدة أننا شعب في مرحلة تحرر المقاومة درعه وسيفه حتى دحر الاحتلال”. واعتبر أن “الموظفين على اختلاف انتماءاتهم خدموا شعبنا، لهم حق وعليهم واجب”، مشيراً إلى أنه “لا يجوز بحال قطع الرواتب ولا التقاعد المبكر”.