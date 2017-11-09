القدوة في ذكرى 13 عاما لرحيل عرفات: إسرائيل هي المسؤولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ورئيس مؤسسة ياسر عرفات، ناصر القدوة إنه “لا مجال للانتقاص من مسؤولية إسرائيل الكاملة السياسية والجنائية حول عملية اغتيال الشهيد ياسر عرفات “ابو عمار”، خاصة في ظل التصريحات الإسرائيلية الواضحة والمتكررة، التي كانت تطالب بوضوح بإزالة الشهيد ياسر عرفات عن الساحة السياسية الفلسطينية”.

واضاف في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء لمناسبة مرور 13 عاما على رحيل عرفات، “أي شيء اخر يتعلق بعملية الاغتيال مثل التحقيق في أي اختراق أمني فلسطيني، أو مساعدة في عملية التنفيذ، يعتبر موضوع مهم لكنه ليس بديلاً عن الموضوع الأول، وهو تحميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة على جريمتها باغتيال ياسر عرفات”.

واستبعد القدوة، إبن شقيقة عرفات، أن تكون إسرائيل قد فوضت أو كلفت مساعدين “عملاء” لتنفيذ قرارا بهذه الأهمية السياسية، لأن هذا الأمر “يتعلق بأمن دولة وبأهم القيادات الفلسطينية، وفي حال وجود متعاونيين من الداخل، فمن المؤكد أنه كان في طريق التحضير للقيام بهذه العملية الأمنية وليس في التنفيذ نفسه وهو ما أشار اليه مسؤول ملف التحقيق في استشهاد الزعيم ياسر عرفات د. توفيق الطيراوي”.

واشار عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) إلى أنه سيقام المهرجان المركزي لاحياء فعاليات للذكرى 13 لرحيل عرفات هذا العام في قطاع غزة، معتبرا ذلك “تطوراً إيجابياً واضحاً” على الساحة السياسية الفلسطينية.

واوضح أنه سيتم تنظيم نشاطات وفعاليات في مختلف المدن الفلسطينية، ومن ضمنها الفعالية المركزية التي ستنظمها مؤسسة ياسر عرفات، التي سيتم خلالها الاعلان عن جائزة عرفات للإنجاز للعام 2017 يوم غد الجمعة.