تاياني: على السياسة الأوروبية استعادة دورها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إنه “يجب على السياسة أن تستعيد الدور الذي يقع على عاتقها في أوروبا”.

وفي مداخلته بمؤتمر “مرغَمون على النمو – أوروبا بعد خروج بريطانيا”، الملتئم في روما، الخميس، أضاف تاياني أن “المواطنون لا يريد أن يحكمهم موظفون أوربيون”، مشيرا الى أن “أوروبا بهذا الشكل، غير مرغوبة”، لذلك “فهي تحتاج إلى تحسين”.

وذكر تاجاني أن “على السياسة أن تعطي ردودا في مجال النمو، فلدينا بعد الأزمة بطالة كبيرة بين الشباب”، الى جانب “تنامي الهجرة السرية، والتهديد الإرهابي الذي لا يختفي”، لذلك “علينا أن نقدم إجابات لمحاربة الاستياء لدى المواطنين الأوروبيين”.

وخلص المسؤول الأوروبي الى القول “يجب على البرلمان الأوروبي أن يقدم ردودا، فلا يريد المواطنون أشخاصا تكنوقراطيين يهبونهم الحياة”، لذلك “علينا إصلاح الاتحاد الأوروبي وإعادة وضع المواطنين في المركز”.