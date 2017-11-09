الفاتيكان يعلن إنهاء بيع التبغ لموظفيه بدء من العام القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت دولة الفاتيكان الخميس أنها سوف تنهي إبتداء من مطلع العام المقبل بيع التبغ لموظفيها، كي لا تسهم في ممارسة من شأنها الاضرار بصحة الناس

وقال مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، غريغ بيرك إن “البابا فرنسيس قرر أن الفاتيكان سوف ينهي بيع السجائر لموظفيه بدءا من 2018”. وأردف “السبب بسيط جدا: الكرسي الرسولي لا يمكن أن يسهم في ممارسة من شأنها الإضرار بشكل واضح بصحة الناس”.

وقال بيرك “وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التدخين هو سبب أكثر من سبعة ملايين حالة وفاة في كل سنة بجميع أنحاء العالم عام، وعلى الرغم من السجائر تباع بسعر مرخص للموظفين والمتقاعدين في الفاتيكان، فهي مصدر دخل للكرسي الرسولي”.

واضاف بيرك منوها “لا ربح يمكن أن يكون مشروعا، إذا كان يعرِّض حياة الناس للخطر”.

وتقع حاضرة الفاتيكان في قلب العاصمة الإيطالية روما وتمتد لمساحة 0.44 كيلومتر مربع وهي أصغر دولة ذات سيادة في العالم.