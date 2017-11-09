العفو الدولية: الانفصاليون المحتجزون بإسبانيا ليسوا سجناء رأي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأت منظمة العفو الدولية أن الوزراء الانفصاليين الكاتالونيين المحتجزين من قبل مدريد، على إثر إعلان الإقليم استقلاله من جانب واحد، “ليسوا سجناء رأي”.

ويأتي هذا الموقف رداً على التصريحات التي دأب على تكرارها رئيس إقليم كاتالونيا المُقال كارلوس بوجديمون، والمتواجد في بروكسل، ومفادها أن مدريد أوقفت هؤلاء لأسباب سياسة ولعدم قبولها بممارسة حقهم الديمقراطي.

أما العفو الدولية، فقد اعتبرت على لسان احد المسؤولين فيها اليوم، أن التهم المنسوبة للوزراء الكاتالونيين المحتجزين قد تشكل جرائم يُعاقب عليها القانون.

ويواجه هؤلاء تهماً تتعلق بالتمرد والعصيان وسوء استخدام المال العام، ” نعتقد في المنظمة أن السلطات الإسبانية تتمتع بحق النظر في مثل هذه الاتهامات”، وفق كلامه.

وهذا وتؤكد العفو الدولية على شعورها بالقلق على هؤلاء بصرف النظر إذا ما كانوا سجناء رأي أم سجناء حق عام.

وأوضحت المنظمة أنها ستتابع باهتمام إجراءات التقاضي التي سيخضع هؤلاء لها، مشددة على ضرورة تمتعهم بمحاكمة عادلة وشفافة.

أما رئيس الإقليم، فهو يواجه العدالة في بلجيكا بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها مدريد بحقه.

ومن المقرر أن يمثل بوجديمون أمام القضاة يوم 17 الشهر الجاري لمعرفة إمكانية تنفيذ محتوى مذكرة التوقيف وتسليمه لمدريد أم لا.