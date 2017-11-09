مصر تبدأ توجيه الدعوات للفصائل الفلسطينية للقاء القاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- بدأت مصر توجيه الدعوات إلى الفصائل الفلسطينية للمشاركة في حوار شامل سيعقد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت حركة (حماس) إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية “تلقى دعوة مصرية كريمة لمشاركة الحركة في جولة الحوار الوطني القادمة التي سوف تعقد في القاهرة هذا الشهر”.

واضافت في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “أعرب رئيس الحركة عن ترحيبه بالدعوة المصرية موضحا أنه سيتم إيفاد وفد رفيع المستوى من قيادة حركة حماس في الداخل والخارج للمشاركة في هذه الحوارات دعما لجهود وخطوات المصالحة والانتقال إلى الحوار الفلسطيني الشامل ومعالجة القضايا كافة ذات الصلة”.

وتعتزم مصر استضافة الفصائل الفلسطينية من اجل وضع إتفاق المصالحة، الذي تم في القاهرة في شهر ايار/مايو 2011 موضع التنفيذ.

وكانت (فتح) و(حماس) توصلتا إلى اتفاق منتصف الشهر الماضي للمصالحة لإنهاء الإنقسام الذي بدأ قبل 10 سنوات.