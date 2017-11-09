لا اتفاق بين دول الاتحاد الاوروبي حول استخدام مبيد غليفوسات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-روما- لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإتفاق حول مقترح لتجديد تصريح استخدام مبيد غليفوسات في الأنشطة الزراعية في القارة العجوز لخمس سنوات أخرى، حيث تحذر جهات علمية من أن مبيد الاعشاب الضارة قد يكون سببا للإصابة بمرض السرطان.

وصوتت 14 دولة عضو بالتكتل الموحد لصالح تمديد استخدام مبيد غليفوسات (Glyphosate)، بينما رفضت ذلك 9 أخرى، من بينها إيطاليا، وامتنعت خمس دول، من ضمنها ألمانيا، عن التصويت.

وتعتزم المفوضية الأوروبية تقديم الاقتراح إلى لجنة الإستئنافات في السابع والعشرين أو الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.الجاري. وفي حال عدم التمكن من الحصول على أغلبية مؤهلة، فإن قوانين الاتحاد الاوروبي تمنح الجهاز التفيذي صلاحية اعتماد الاقتراح دون موافقة الدول الأعضاء.