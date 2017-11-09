وفد للإئتلاف السوري المعارض يزور بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض أن وفدا يضم رئيس دائرة العلاقات الخارجية، عبد الأحد اسطيفو، ورئيس الائتلاف السابق أنس العبـدة، بدأ زيارة إلى بروكسل، للقاء مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ويضم الوفد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف عبد الأحد اسطيفو، ورئيس الائتلاف السابق أنس العبـدة، ورئيس وفد قوى الثـورة والمعارضة في جنيف نصر الحريري.

ويسعى الائتلاف من خلال الزيارة إلى “تعزيز التنسيق السياسي مع الاتحاد الأوروبي بهدف دعم الانتقال السياسي في سورية وتفعيل العقوبات ضد الأسد ومجرمي نظامه لاسيما بعد توصل لجنة التحقيق الدولية لتأكيدات باستخدام الأسد للكيماوي ضد المدنيين في خان شيخون واللطامنة والغوطة.”

وسيبحث مسؤولو الائتلاف، من بينهم أيضا رئيس وفد المعارضة في جنيف، نصر الحريري، مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي “الوضع الإنساني للمحاصرين في الغوطة الشرقية، وسبل دعم الحكومة السورية المؤقتة (الزراع التنفيذي للإئتلاف في الداخل) في مجالات التعليم والصحة والخدمات”.