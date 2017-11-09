نمو الاقتصاد الايطالي يفوق التوقعات ولكنه يبقى الأضعف أوروبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-روما- أرجع تقرير للمفوضية الاوروبية حول التوقعات الاقتصادية للدول الأعضاء الانتعاش فى ايطاليا لعام 2017 إلى ارتفاع الطلب المحلى والاجنبى، ولكنه نوه بأن أفق نمو ضئيل على المدى المتوسط ستخفض وتيرة هذا الانتعاش فى العامين القادمين.

ورفع التقرير تقديرات نمو الناتج المحلي الاجمالي الإيطالي للعام 2017 إلى 1.5%، عوضا عن 0.9% حسب توقعات صدرت في شهر أيار/مايو الماضي، وتلك للعام 2018 إلى 1.3% بدلا من 0.9%، ولكنه أبقى معدل النمو في عام 2019 عند 1% .

وتبقى إيطاليا في ذيل قائمة معدلات النمو على المستوى الأوروبي طوال الفترة التي تغطيها توقعات المفوضية الأوروبية، أي في الأعوام 2017 و 2018 و 2019، ما عدا المملكة المتحدة، التي تستثنى لأول مرة من هذه القائمة (نظرا لقرار خروجها من الاتحاد الأوروبي)، التي تساوي تقريبا وتيرة نموها تلك الايطالية.

وجاءت مالطا على رأس قائمة الدول الاوروبية الأكبر نموا ، حيث تشير تقديرات الجهاز الاوروبي إلى أنها ستسجل معدلات نمو 5.6٪ في 2017، 4.9٪ في 2018 و 4.1٪ في 2019.