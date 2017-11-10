رئيس الوفد الأوروبي: لا نريد تنازلات من بريطانيا ولا نقدم لها تنازلات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، عن عدم رغبة بروكسل بالتنازل لصالح لندن أو الحصول على تنازلات من قبلها.

وكان ميشيل بارنييه يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالاشتراك مع رئيس الوفد البريطاني المفاوض الوزير ديفيد ديفيس، في أعقاب انتهاء الجولة السادسة من مفاوضات بريكست والتي استمرت هذه المرة يومين فقط.

ووصف بارنييه العمل الذي تم في هذه الجولة بـ”التقني”، وقال “لا يمكن انتظار أي إعلانات أو أي قرارات اليوم، فقد كرسنا الوقت للبحث عن الإيضاحات”، على حد تعبيره.

وعبر عن أمله أن يتم إحراز تقدم قبل القمة الأوروبية القادمة المقررة في 14 و15 الشهر القادم، مؤكداً على عدم إمكانية الشروع بمفاوضات حول المرحلة الانتقالية أو الشراكة المستقبلية بدون تحقيق تقدم كاف على مسارات حقوق المواطنين وأيرلندا والتسوية المالية، وقال “لم نصل إلى هذا بعد”.

ولا يريد الاتحاد الأوروبي تجزئة الشروط الثلاثة أو فصلها عن بضعها ويشدد على أن التقدم بشأنها شرط لا غنى عنه لفتح باب التفاوض بشأن مرحلة انتقالية ثم شراكة معمقة مع لندن بعد أن تصبح دولة جارة للاتحاد.

واستعرض بارنييه ما تم “إنجازه” في الجولة الحالية خاصة لجهة حقوق المواطنين حيث قدم الوفد البريطاني عرضاً حول الإجراءات الإدارية التي تنوي لندن اعتمادها لتمكين الأوروبيين المقيميين على أراضيها من تقديم طلب للحصول على إقامة دائمة.

ولكن بارنييه طالب بمزيد من التوضيحات حول مسائل تتعلق بلم الشمل العائلي وعمليات نقل الحقوق الاجتماعية للموطنين وضرورة تمكينهم من اللجوء لمحكمة العدل الأوروبية في حال الاضرار إلى التقاضي مقابل السلطات البريطانية.

أما حول التسوية المالية، فقد أكد بارنييه أن الخلاف لا يزال قائماً وأنه لا زال ينتظر من الطرف البريطاني تفسيرات لمضمون كلمة رئيس الوزراء تريزا ماي، التي ألقتها في فلورنسا.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يجريان المزيد من المحادثات التقنية حول مشكلة إيرلندا وإيرلندا الشمالية، فهما متفقان على أهمية تفادي عودة الحدود “الفعلية” بين الطرفين.

وينطلق الطرفان، في هذا المجال، من قناعتهما بتعقيد الوضع وبالرغبة في التوصل إلى حلول مبتكرة.

وشدد المفاوض الأوروبي على عدم رغبته بسماع الوعود، فهو يعمل وفريقه على أساس الوقائع والقواعد القانونية ويريد المزيد من التوضيحات لتبديد الشكوك.

وأعاد الطرف الأوروبي التأكيد على رغبته بالتوصل إلى إتفاق على انسحاب منظم، فـ”التقدم الكاف لا يعني حل كل التفاصيل التقنية بل التوصل إلى اتفاق إطار يسح بالتقدم نحو مناقشة مرحلة انتقالية”، حسب تعبير بارنييه.

وحذر المسؤول الأوروبي، في ختام كلامه، من مغبة التأخر في احراز التقدم، الأمر الذي سيؤثر على العملية برمتها دون أن يؤخر تاريخ الانسحاب، مؤكداً أنه يطلب من لندن مزيد من المرونة.

هذا ومن المنتظر أن تنسحب بريطانيا بشكل نهائي من الاتحاد الأوروبي في منتصف ليل 29 آذار/مارس 2019، بتوقيت بروكسل.