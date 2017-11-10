صحيفة هآرتس: السعودية تدفع لتصعيد بين إسرائيل وحزب الله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال تقرير إسرائيلي إن السعودية تريد تحويل ساحة المعركة من سورية إلى لبنان وتريد من إسرائيل “أن تقوم بالعمل القذر نيابة عنها”.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية “تعاظمت التقارير في العام الماضي عن تنسيق دبلوماسي بين إسرائيل والسعودية مترافقة مع تعاون على المستوى الإستخباري”. وأضافت “تنظر إسرائيل والسعودية إلى إيران كعدو مشترك وكلا البلدين سئم من تلكؤ الغرب في التعامل مع توسع النفوذ الإيراني في ما يسمى بالهلال الشيعي في المنطقة”.

وأضافت “تسلسل الأحداث، بدءا من الأزمة القطرية في الصيف الماضي، تعزز الإفتراض بأن ما جرى هو جزء ضمن تحرك سعودي اوسع وهي محاولة طموحة للتوصل إلى ترتيب إقليمي جديد ، ففي المجال السياسي فإن هذا مرتبط بالمصالحة الفلسطينية التي تقودها مصر وتتطلب الدعم المالي من السعودية والإمارات العربية المتحدة ، كما أن الدوائر الأمنية والسياسية في إسرائيل تستعد لتقديم الإدارة الأمريكية وثيقة جديدة قريبا إلى الفلسطينيين والإسرائيليين في محاولة لإعادة إحياء المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية”.

وربطت الصحيفة ما بين هذه التطورات وإعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من منصبه عبر رسالة تلاها من السعودية وعبر محطة تلفاز سعودية، ولاحقا بساعات تنفيذ حملة اعتقالات في صفوف امراء ومسؤولين سعوديين على خلفية ما وصف بقضايا فساد.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات حظيت بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما عبر عن ذلك في تغريدتين على الأقل في حسابه في (تويتر) بالتزامن مع الكشف عن توجيه من وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى السفراء الإسرائيليين في العالم بالدفاع عن الخطوات السعودية واستقالة الحريري.

وقالت الصحيفة “استقالة الحريري ستجبر منظمة حزب الله على التعامل مع عواقب الأزمة السياسية والإقتصادية التي ستنتج في لبنان، ونتيجة لذلك فإن المنظمة الشيعية قد تصعد عسكريا مع إسرائيل من اجل توحيد الشعب اللبناني حولها “.

ولفتت الصحيفة إلى تصاعد الدعوات وخاصة من قبل السفير الأمريكي السابق في إسرائيل دانيال شابيرو إلى إسرائيل لتفادي الوقوع في “المخطط السعودي”.