البابا: لا يجب للقوة العسكرية أن تسود على العلاقات الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “العلاقات الدولية لا يمكن السيطرة عليها بالقوة العسكرية والتخويف المتبادل واستعراض الترسانات الحربية”.

وفي خطابه بقاعة كليمنتين في القصر الرسولي للمشاركين بندوة نزع السلاح بعنوان (آفاق لعالم خال من الاسلحة النووية ونزع كامل للسلاح)، الذي ينعقد اليوم وغدا برعاية الفاتيكان، لفت البابا الى أن “أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما تلك الذرية، لا تخلق سوى شعوراً زائفاً بالأمان، ولا يمكنها أن تشكل أساسا للتعايش السلمي بين أعضاء الأسرة البشرية”، التي “يجب بدلا من ذلك أن تقوم على أساس أخلاقيات التضامن”.

وذكر البابا أن “تقدما حقيقيا وشاملا من شأنه أن يحقق يوتوبيا عالم خال من الأسلحة الهجومية الفتاكة، على الرغم من الانتقادات الموجهة بمن يعتقدون بأن عملية تفكيك الترسانات النووية مجرد مثاليات”. وأوضح أنه “ينبغي أولا وقبل كل شيء، نبذ ثقافة الإقصاء والإهتمام بالأشخاص والشعوب التي تعاني من عدم مساواة مؤلمة للغاية”، وذلك “من خلال نهج يجيد وبصبر، تفضيل التضامن على أنانية المصالح”.

وأوضح البابا أن “الأمر يتعلق في الوقت نفسه بدمج البعدين الفردي والاجتماعي، من خلال نشر مبدأ التبعية، وتشجيع مساهمة الجميع أفراداً وجماعات”، واختتم بالقول “كما يجب علينا أيضا تعزيز الإنسان في وحدته التي لا تتجزأ، المكونة من الروح والجسد، التأمل والعمل”.