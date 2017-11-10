بريطانيا تدعو الأوروبيين للمرونة والبراغماتية لإحراز تقدم بمفاوضات بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب الوزير البريطاني ديفيد ديفيس، الاتحاد الأوروبي العمل في إطار من المرونة والبراغماتية من أجل التوصل إلى اتفاق حول خروج بلاده من الاتحاد (بريكست).

وأشار ديفيس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل بالاشتراك مع رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه، عقب انتهاء أعمال الجولة السادسة من المباحثات، إلى أن بلاده كانت واضحة بما فيه الكفاية مع بروكسل وتطالبها بالتحلي بنفس الروح البراغماتية للسماح بتقدم الأمور.

وعزا الوزير البريطاني، المكلف بمفاوضات الخروج، التعثر القائم حالياً إلى عدم قدرة الطرف الأوروبي على التحرك، ملفتا إلى أن بلاده وضعت إجراءات مبسطة ورخيصة التكلفة بتصرف المواطنين الأوروبيين المقيمين على أراضيها ليستطيعوا الحصول على إقامة دائمة.

وعبر عن احباطه لعدم قيام الأوروبيين بتقديم ما يلزم من التفسيرات بشأن عملية الاعتراف المتبادل بالشهادات والمؤهلات العلمية والمهنية بين ضفتي المانش، وذلك بعد انسحاب بريطانيا.

وحول الخلاف القائم بشأن صلاحية محكمة العدل الأوروبية النظر في طعون المواطنين الأوروبيين الذين قد تُنتهك حقوقهم في بريطانيا، بعد أن تصبح جارة للاتحاد، أقر ديفيس أن الأمر لا زال محل خلاف شديد، وقال “نحن نريد الحفاظ على سيادة قضاءنا”، على حد وصفه.

ولكنه أكد أن بلاده تعتزم ادخال التشريعات الأوروبية المتعلقة بحقوق المواطنين في قوانينها، ورأى أن “الخلاف بيننا يتمحور حول التأويل”.

أما بشأن التسوية المالية، وهي من أهم القضايا الرئيسية التي لم يتم حلها بعد، فقد تعهد ديفيس بأن تدفع بلاده مستحقاتها حتى تاريخ خروجها من الاتحاد، دون تقديم تفاصيل وهو أمر لم يرق بالطبع لمحاوره الأوروبي ميشيل بارنييه.