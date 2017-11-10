البابا: الفساد يلوث المجتمع كتلويث العوادم للهواء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “الحديث يدور عن العوادم التي تسبب التلوث”، لكن “هناك عادم الفساد الذي يلوث المجتمع أيضا”.

وفي عظته أثناء قداس الصباح المعتاد في محل إقامته بالفاتيكان (دوموس سانتا مارتا)، لفت البابا الى أن “كثيرا من الفاسدين يدعون أنفسهم مسيحيين”، موجها بأصابع الاتهام إلى “المتسلطين الذين يتسلقون حبال الفساد بل يبلغ بهم الأمر لسلوكيات مافيوية أيضا”، مبينا أن “هذا تاريخ وليس مجرد خرافة أو قصة علينا البحث عنها في كتب القصص القديمة، بل نقرأه في الصحف يوميا”، إنه “أمر يحدث اليوم أيضا، وخاصة مع من يتولى مسؤولية إدارة ممتلكات الشعب وليس أمواله الخاصة”.

وحض البابا المسيحيين لأن “يكونوا أذكياء ويمتلكوا الغريزة المسيحية للمضي قدما دون الوقوع في براثن الفساد”، كذلك لأنه “إن كان هناك شيء واحد لا يحتمله المسيحي، فهو أن يكون ساذجا”. واختتم بالقول “كمسيحيين لدينا كنز داخلنا، وهو الروح القدس”، فـ”علينا الحفاظ عليه، لأن من السذاجة أن نتركه يُسرق منّا”.