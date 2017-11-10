برلماني إيطالي: كلمات ألفانو عن السيسي “مضحكة” بشأن ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف برلماني إيطالي بـ”مضحكة” كلمات وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن قضية مقتل جوليو ريجيني.

وأضاف السكرتير الوطني لحزب اليسار الإيطالي، نيكولا فراتوياني في تصريح الجمعة، أن “الوزير ألفانو قال أمس إن الزعيم المصري السيسي محاور متحمس في مجال البحث عن حقيقة وفاة ريجيني”، وتابع “نحن نتجه مباشرة إلى رئيس الوزراء جنتيلوني قائلين: أيمكن لإيطاليا يمكن أن تكون مهزلة بهذا الشكل، لترسل الى أنحاء العالم رجل يطلق تصريحات بهذه النبرة؟”، في إشارة الى وزير الخارجية.

وأضاف القيادي في اليسار الإيطالي أنه “إن كان المسؤولون عن اغتيال ريجيني لم يتم تسليمهم للعدالة بعد سنتين تقريبا من وقوع المأساة، وكانت هناك اشهر من التضليل المستمر، فان دور الديكتاتورية في القاهرة واضح”، على حد زعمه

وخلص البرلماني اليساري الى القول “مزيدا من التدابير (تجاه السلطات المصرية) ليست أمرا سيئا، وعلى الحكومة أن تهتم حقاً بالبحث عن الحقيقة”.