مستشار للرئيس عباس: توافق فلسطيني-سعودي بشأن الجهود الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال مسؤول فلسطيني إن المحادثات الفلسطينية-السعودية الأخيرة أظهرت “توافقا كاملا” في الموقف ازاء التحركات الأمريكية لإعادة إحياء عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي.

وقال مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “هناك اهتمام كبير لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمساعدة فلسطين من خلال دفع جهود التوصل إلى إتفاق سلام يؤدي إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967”.

واضاف “الرئيس عباس اطلع خادم الحرمين الملك سلمان وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان على أخر المستجدات في الإتصالات مع الإدارة الأمريكية وبالتأكيد، فإن الرئيس عباس طلب المساعدة السعودية”.

وتابع الخالدي “الأشقاء في السعودية اكدوا على دعم فلسطين ودعم الموقف الفلسطيني”.

وأشار إلى أن “المحادثات ابرزت توافقا كاملا في الموقف الفلسطيني-السعودي بالسعي لأن تحقق الجهود المبذولة طموحات الشعب الفلسطيني بإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة”.

ونفى الخالدي تقارير إسرائيلية تحدثت عن ضغوط سعودية على الجانب الفلسطيني، وقال “هذا الكلام غير صحيح ولا اساس له من الصحة”.