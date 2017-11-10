مسؤول فاتيكاني: توفير الشروط لكي لا يُرغم أحد على الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مسؤول فاتيكاني إن “إن ظاهرة الهجرة تستحق الإحتضان، كما أفهم أن المجتمع المدني الذي يمتلك قواعد يجب احترامها، عليه أن يحمي هؤلاء الأشخاص في بلدانهم الأصلية، من خلال ممرات إنسانية وتشجيع ظروف مواتية لكي لا يُجبر الجميع على الهجرة”.

وأضاف رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتيرو باسّيتّي، في حديث إذاعي الجمعة، أن “الهجرة ليست مشكلة فحسب، بل هي مورد في المقام الاول”، فـ”الهجرة تعرض جوانب مثيرة للقلق لأننا نواجه ظاهرة جماهير نازحة”، لكن “يجب ألا نتوقف عند قشور الحقيقة”، بل “علينا أن نغتنم صفة ما تحمله من جِّدة وموارد”.

وخلص الكاردينال باسّيتّي الى القول إن “إيطاليا دولة مضيافة تتميز عن بقية أوروبا، وليس بوسعنا إلا أن نرفع الشكر للعناية الإلهية على ذلك”.