نائب إيطالي يطالب وزير الداخلية بالإحاطة حول بعثة إنقاذ المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طالب برلماني إيطالي وزير داخلية بلاده ماركو مينّيتي بإحاطة البرلمان حول البعثة العسكرية المختصة بإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

وأضاف النائب أرتورو سكوتّو من حزب الحركة الديمقراطية التقدمية في تصريح الجمعة، “إن المأساة التي وقعت في المياه الليبية وتحدثت عنها إحدى صحفنا الوطنية المهمة، تبين أن الانتقادات الموجهة لبعثة الدعم البحري في ليبيا كان لها أساسا من الصحة، وربما كان على شخص ما أن يفحص ضميره”.

وذكر سكوتّو “أنها مهمة عسكرية لا تتدخل بشكل فاعل للسيطرة على تدفقات الهجرة، لا تسهم بتهدئة تلك المنطقة من البحر المتوسط، تكسر كل العلاقات مع المنظمات غير الحكومية ووظيفتها الإنسانية وتتعامل مع عصابة من مهربي البشر”.

وتابع أن “الوقت الراهن خليق بالألم والقرب من عائلات الضحايا والناجين”، لكنه “الوقت المناسب أيضا لإجراء نقاش في البرلمان والبلاد حول الميزانية المأساوية لهذا التدخل والذي يشبه نتائج معركة بحرية”. واختتم سكوتّو مطالبا الوزير “مينّيتي بالحضور فورا لإحاطة البرلمان”.