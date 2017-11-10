بينوتّي: دفاع أوروبي أكثر تكاملا لمواجهة التحديات العالمية الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي إنه يلزم مزيدا من الدفاع الأوروبي المتكامل لمواجهة التحديات العالمية الجديدة.

واضافت الوزيرة بينوتي بمداخلتها في مؤتمر “السياسة الخارجية الأوروبية لإيطاليا”، الملتئم في مقر مجلس النواب الجمعة، أن “وجود دفاع أوروبي أكثر تكاملا لا يعني عدم امتلاك استقلال وطني في المجال الدفاعي”، ولا “يعني أنه لم تعد لدينا القدرة على الدفاع عن بلادنا”، فقد “سمحت المعاهدات بتعزيز التعاون، لكن لم يتم تفعيلها حتى اليوم، ويمكننا القول انه أخير وبعد 60 عاما، ينشط هذا المسار الدفاعي المتكامل”.

وأشارت وزير الدفاع إلى أن “تدمير تنظيم (داعش) من وجهة النظر الميدانية كان ناجحا”، إلا “أننا ندرك تماما أن هذا لا يعني أن الإرهاب قد انتهى”، وأنه “في الوقت نفسه، هناك مدن مثل الموصل وحلب والرقة التي دمرت تماما وتحتاج إلى إعادة بنائها، من المدارس إلى المستشفيات”، وكذلك “إحياء الحياة والعمل في تلك الأماكن”.