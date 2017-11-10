بطريرك الكلدان: ديانةٌ بلا “روح” سيفٌ جاهزٌ للذبح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ قال بطريرك بابل على الكلدان لويس روفائيل ساكو إن ديانةً بلا “روح” سيفٌ جاهزٌ للذبح.

وأضاف البطريرك ساكو في عظة نشرها موقع البطريركية (مار أدّي)، “كثيرا ما نفهم الديانة والشرائع على طريقة الأصوليين والمتطرفين، أي حرفاً جامداً”، مشيرا الى أن “المتطرف منغلق على مفهومٍ قديم ولغة قديمة وقراءة سطحية، ولا يرى إلا الموروث الكلاسيكي الذي نشأ عليه، وبالتالي يفقده حيويته ودفئه، ويخنق الروح ويضيع فرصة التفاعل مع كل توجه منفتح وإيجابي”. وذكر البطريرك الكلداني أن “هذا يحصل اليوم عند بعض المسيحيين المتزمتين الذين يتقاطعون مع الأغلبية ولا يدركون أن المجتمع تغير والعقلية والثقافة، وعوض أن يفهموا جوهر الأمور راحوا يفاخرون بالقديم وينتقدون التجديد والتأوين بسفاهة وشماتة، متجاهلين ما كتبه بولس إلى أهل قورنثية: الحرف يُميتْ والروح يُحيي”.

وتابع “إن الإيمان شيء والتدين شيء آخر، فالإيمان حياة عميقة، التزام، انعتاقٌ، حبٌ، أملٌ، انتظارٌ، حياةٌ متجددة وفرح، والتدين مجرد مظاهر، والتطرف استعباد”، واختتم مبينا أن “القيمة هي لِلإِيمانِ العامِلِ بِالمَحبَّة، فهو مقياس الخلاص، وليس للعلامة الدينية”.