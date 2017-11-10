منظمة كاثوليكية ايطالية: موت 50 مهاجرا آخرين والضمائر لا تزال مخدرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت منظمة كاثوليكية ايطالية عن “أسف واستياء عميقين” لموت 50 مهاجرا في حادث لا يصدق أثناء عمليات إنقاذ في عرض البحر.

وأضاف مدير مركز أستاللي اليسوعي لخدمات المهاجرين، الأب كاميلو ريبامونتي في بيان الجمعة، “حتى متى سنبقى ننظر بلامبالاة متزايدة معتادين على وفاة الأبرياء؟”، لقد “أصبح موت رجال ونساء وبل وأطفال أيضا، لا يهزه الضمائر الأوروبية المخدَّرة”، مبينا أن “المجازر التي تقع كل يوم في البحر المتوسط أصبح في الواقع الأثر الجانبي الوحيدة للسياسات وقف تدفقات الهجرة”.

وتابع الكاهن الإيطالي “ما هي قيمة حياة الانسان؟ هذا هو السؤال الذي يغيب اليوم تماما في النقاش السياسي وفي سرد وسائل الإعلام للهجرة”، مشيرا الى أن “إعطاء إجابة على هذا السؤال الآن يمثل التزاما بمسؤولية ضرورية وغير قابلة للتأجيل من قبل كل من يمتلك مسؤولية سياسية والمجتمع المدني كافة”.