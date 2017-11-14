وزير الخارجية الفلسطيني: السعودية لن تطبع مع إسرائيل قبل حل القضية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي إن “المملكة العربية السعودية لن تُقدم على التطبيع مع إسرائيل بأي شكل كان قبل حل القضية الفلسطينية”.

ولفت المالكي الذي عاد مؤخرا من زيارة إلى السعودية برفقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى انه “أكد ذلك جلالة الملك سلمان لفخامة السيد الرئيس أبو مازن خلال إجتماعهما في الرياض الأسبوع الماضي، وأن المملكة العربية السعودية تُقدِّم كل الدعم وعلى المستويات كافة للفلسطينيين بغية الوصول إلى حل قائم على أساس الشرعية الدولية وقراراتها”.

وكان المالك يتحدث خلال إستقباله في رام الله رئيس البرلمان السويدي أيربان أهلين

وأشار المالكي إلى “الجهود الدولية وعلى رأسها الأمريكية الهادفة لطرح خطة سلام إقليمية، تتضمن بناء السلام والتنسيق في مجال الأمن الذي يرمي لمحاربة الإرهاب ورعاته ومموليه”.

كما نوه بأن “المصالحة هي خيار فلسطيني إستراتيجي تعمل القيادة الفلسطينية على إتمامه بشكل قوي ورصين كي يقود دفة العمل الوطني وتراكماته نحو الحرية والإستقلال وتقرير المصير وبناء مؤسسات الشعب الفلسطين ونهضته، بما يتناسب ومؤهلاته ورصيده التاريخي والحضاري”.

وبشأن التطورات الإقليمية، قال المالكي “فلسطين قيادة وشعباً تتمنى لجميع الأشقاء العرب كل الخير والتوفيق في سعيهم للتغلب على المصاعب التي تعترضها هذه الفترة”. واضاف “كل من يبحث عن تصويب وضعه سواء في الوطن العربي أم العالم لا بُدَّ وأن يعود للحضن الفلسطيني، بإعتبار القضية الفلسطينية بوصلة دقيقة مؤشرها صالح الأمة والعالم وخيرهما”.