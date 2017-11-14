كاهن إيطالي: على منتخبنا لكرة القدم النهوض بعد السقوط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال كاهن إيطالي إن على منتخبنا الوطني لكرة القدم، أن يعترف بذنبه والعودة من ثمّ للنهوض بعد السقوط.

وردا على سؤال عن أي قديس يمكن طلب شفاعته بعد خروج فريق إيطاليا من دوري كأس العالم، اقترح المستشار الكنسي للمركز الرياضي الإيطالي (CSI)، المُعين من قبل مجلس الأساقفة الإيطاليين، الأب أليسيو ألبرتيني، أنه “في البداية قلت إن بالإمكان التوجه للقديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية”، والآن “أقول إن علينا اللجوء لشفاعة القديس فيليپو نيري، الذي طلب من الرب أن يضع يده على رأسه، لأنه كان مُحتارا فيما يفعل”.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الثلاثاء، أضاف الأب ألبرتيني، وهو شقيق لاعب المنتخب الوطني الإيطالي الشهير ديميتريو ألبرتيني، أن “علينا أن نتعلم من الهزيمة دون أن نبحث عن أية حجة”. وأردف “لا أستطيع أن أقول من الذي ينبغي عليه الإعتراف بذنبه أولا”، لكن “من الواضح أن خيبة الأمل كبيرة جدا”.

وذكر الكاهن أن “كرة القدم تسهم بتلاحم البلاد، والخروج من الدوري هذا مؤلم ومن العبث أن يُخفى”، لكن “عندما يتبارى اللاعبون للفوز، فالفائز هو من يحقق أهدافا أكثر، لا من يحاول منع تسجيل الأهداف ضد فريقه”. وذكّر بأنه “في النهاية، لم تنجح إيطاليا بتسجيل هدف واحد خلال مباراتين ضد السويد”، التي “يعتبر منتخبها أضعف من منتخبنا”، وبالتالي “كانت الإدانة حتمية”، أي الخروج من الدوري.

وتابع دون ألبيرتيني “إنْ أردت استعارة صورة مماثلة من الكتاب المقدس، فهو فوز داؤد على جُليات”. وأشار الى أن ما حدث يأتي “بغض النظر عن جدارة والتزام الرياضيين الذين نزلوا الى الساحة، بشكل منفرد، والذي لا يمكن التشكيك به”، منوها بأن “هذا الفشل يعطينا مقياسا لكرة القدم في بلادنا، ويُعيد تحجيمها”.

وقال الكاهن الإيطالي إن “المسؤولية الأولى لا يمكن إلا أن تتحملها الإدارة العليا بالتأكيد، وهي الخطوة الأولى التي يجب أن يُقدِم عليها من يريد البدء من جديد”، مبينا أنه “في الرياضة كما في الحياة العامة، الاعتراف بالأخطاء والتغيير هو أول ما يجب يفعله المرء، ولعله يتنازل عن موقعه لغيره أيضا”.

وخلص الأب ألبيرتيني الى القول إنه “في الجودو التي يفوز فيها اللاعب الذي يُسقط خصمه أرضا، أول ما يعلمونه هو السقوط”، دون إلحاق الأذى بالنفس، “لأن اللاعب إن تمكن من ذلك سينهض ويستأنف الجولة، أما إن سقط بشكل سيء، فلن يقوم مجددا”.