وزير الخارجية الإيطالي يستقبل الأربعاء نظيره اللبناني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الخارجية الإيطالية الثلاثاء أن الوزير أنجيلينو ألفانو سيلتقي غدا الأربعاء بمقر الوزارة في العاصمة روما نظيره اللبناني جبران باسيل.

وكان ألفانو قد جدد، في أعقاب إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إستقالته، “دعم إيطاليا القوي لوحدة وسيادة واستقلال لبنان دولة وقيادة سياسية”، موجها “نداء إلى جميع الاطراف فى لبنان وفى المنطقة بعدم إدخار الجهود الرامية لإبقاء البلاد بمنأى عن الصراعات والتوترات الاقليمية”

كما أشار إلى أن “إيطاليا تدعو لاحترام حسن سير المؤسسات الديمقراطية اللبنانية ولإجراءاتها الدستورية، وتدعم النداءات من أجل الهدوء والوحدة المعلنة من جانب الرئيس (ميشال) عون”

كما اضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “إذ نجدد الجهود المتواصلة، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، لاستقرار لبنان، فإن إيطاليا على قناعة بأن هذا الهدف الحاسم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مؤسسات الدولة القوية والمحترمة، ولا سيما القوات المسلحة والشرطة التي هي الضامن الشرعي لأمن البلد ووجهة الدعم الدولي المتواصل”.