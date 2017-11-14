جينتيلوني يدعو لسياسات أوروبية مشتركة بشأن الهجرة ببعدها الخارجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني أن “أوروبا بحاجة إلى سياسات هجرة مشتركة”.

وقال عقب لقاء مع رئيس الوزراء البلغارى بويكو بوريسوف الثلاثاء في روما “من الضروري التوصل الى اتفاق متوازن حول قضايا الهجرة يأخذ فى عين الاعتبار اهمية المشاركة الاوروبية فى البعد الخارجى لظاهرة الهجرة بالنسبة لايطاليا والبحر المتوسط وشمال افريقيا. يتعين وجود إلتزام يأخذ هذا الإتجاه”.

وفي سياق آخر، وفيما يختص بالعلاقات بين روما وصوفيا، أشار جينتيلوني إلى أنه استعرض وبوريسوف “العلاقات الثنائية الجيدة والالتزامات المتوقعة على المستوى الأوروبي في الأشهر المقبلة”. وقال إن “نقطة الانطلاق هي العلاقات التاريخية بين البلدين، وأيضا تلك الراهنة فهي في غاية الايجابية اليوم”. وزاد “نحن فخورون بان يكون هناك تبادل تجاري متوازن قرابة الـ5 مليارات، وعلى قناعة بأنه على أساس هذه العلاقات التجارية بوسعنا تطوير استثمارات” بين البلدين.