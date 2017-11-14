وزيرة إيطالية: الدفاع الأوروبي المشترك لا يتعارض مع دور ناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوهت وزيرة الدفاع في الحكومة الإيطالية، روبيرتا بينوتي بأن “الدفاع الاوروبي فيما يختص الامن الدولي لا يتعارض مع (دور) حلف شمال الاطلسي”.

واشارت المسؤولة الإيطالية في حفل افتتاح العام الدراسي الجديد لـ(مركز الدرسات العليا للدفاع)، إلى أن “يوم امس كان يوما تاريخيا للاتحاد الاوروبى حيث وقعت 23 دولة على نظام (PeSCo) فى بروكسل، وهو التزام بالتعاون الدائم المنظم فى مجال الدفاع ويضع اسس الدفاع الاوروبى المستقبلى، المشروع الذي تدعمه ايطاليا بقوة”.

واضافت بينوتي “لدينا الكثير من الالتزامات: الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط، ومكافحة الإرهاب الدولي، وبالطبع الحماية والأمن الداخلي”. وقالت “أعتقد أنه فقط بوجود رؤية سياسية واسعة ومشتركة حول مستقبل الدفاع الأوروبي يمكننا احترام هذه الالتزامات ومواجهة المخاطر التي يضعها الاطار الدولي الجديد أمام إيطاليا وأوروبا والعالم بأسره”.

واعتبرت وزيرة الدفاع أن “وجود المزيد من أوروبا يعني قبل كل شيء إيلاء اهتماما أكبر لقضية الأمن وبناء الاستقرار والقيام بالأعباء المشتركة بشكل أفضل”. وأردفت “دعنا نفكر فقط في أفريقيا، حيث تعمل إيطاليا لوحدها حتى الآن في إدارة أزمات القارة الأفريقية والهجرة”.