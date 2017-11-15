سيناتور إيطالي: حقائق مؤلمة وخطيرة في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى سيناتور إيطالي أن ما يحدث في ليبيا يمثل “حقائق مؤلمة وخطيرة”، تعليقا على التقارير التي تحدثت عن الأوضاع المأساوية لمعسكرات احتجاز المهاجرين في ليبيا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الحاكم ورئيس لجنة الدفاع بالمجلس، نيكولا لاتورّي، في تصريح إذاعي الأربعاء، أن “إنها حقيقة درامية وفادحة، لكنه ليس يوما محرجا بالنسبة لنا”، لأن “احترام حقوق الإنسان أمر لم نتجاهله أبدا”.

وذكّر لاتورّي بأن “التدخل الإيطالي في ليبيا يأتي لدعم بناء دولة، ويجب علينا أن نواصل العمل في هذا الاتجاه”، وخلص الى القول إنه “ليست هناك استراتيجية بديلة لما نقوم بتطبيقه”.