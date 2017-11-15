مصادر بالمعارضة السورية: منصتا موسكو والقاهرة ستشاركان بمؤتمر الرياض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال معارضون سوريون إن الدعوات لحضور مؤتمر الرياض 2 للمعارضة قد أُرسلت لمن سيشارك في المؤتمر وقد يصل عددهم إلى نحو 150 مشاركاً، وأشارت إلى أن الدعوة وُجِّهت لمنصتي موسكو والقاهرة لحضور المؤتمر، رغم اعتراض ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية على هذه المشاركة.

وسيُشارك في مؤتمر الرياض 2 الذي سيُعقد في 22 الجاري ولمدة ثلاثة أيام 22 شخصاً من الائتلاف الوطني ومثلهم من الفصائل العسكرية المعارضة، و14 من هيئة تنسيق ثوى التغيير الديمقراطي، و10 من منصة القاهرة و7 من منصة موسكو، فيما سيشارك نحواً من 70 شخصاً من المعارضين المستقلين، وفق ما قال المعارضون لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

كذلك قالت هذه المصادر إن الدعوات النسائية ستكون بنسبة عالية، قد تصل إلى 25% من إجمالي الدعوات، لكن هذا الأمر قد لا ينطبق على المنصات التي ستقوم باختيار ممثليها وفق ما تراه مناسباً، لا وفق “كوتة” محددة يفرضها المؤتمر.

إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أنه أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أن موسكو تنوي عقد (مؤتمر الحوار السوري) في مدينة سوتشي الروسية بداية كانون الأول/ديسمبر المقبل، بهدف “تسريع التسوية السورية”، وليس “إيجاد بديل عن مفاوضات جنيف” الذي تُصرّ الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي على أنه المكان الوحيد الذي يمكن أن يُنتج حلاً للأزمة السورية.

ومن المُرجّح أن يتم تأجيل مؤتمر جنيف في نسخته الثامنة إلى الربع الثاني من الشهر المقبل، بناء على توصية روسية، ليُعقد بعد مؤتمر سوتشي لا قبله، ليضمن الروس مشاركة وفد معارضة سورية موحّد يضم كل المنصات بالإضافة إلى ممثلي التيارات والقوى السورية المعارضة الأخرى.