مسؤول إيطالي: یجب أن تصبح قضية المھاجرين أوروبية وأممية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – قال مسؤول إيطالي إن “قضية الهجرة ينبغي رفعها الى مستوى الإتحاد الأوروبي ويجب أن تصبح مسألة للأمم المتحدة”.

وأضاف رئيس مقاطعة توسكانا في تصريحات متلفزة، الأربعاء، “نحن بحاجة أيضا إلى إعادة النظر بالاتفاقيات مع ليبيا”، فـ”ماذا يفعل هؤلاء الذين يدعون رؤساء البلديات في الصحراء؟”. وأكد أنه يتفق “تماما منذ فترة طويلة مع ما أعلنته (وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة) إيمّا بونينو “فيما يتعلق بمسألة وقف تدفقات الهجرة، كانت قاسية لكن على حق”.

واختتم مذكرا بكلمات بونينو التي قالت إن “عدد المهاجرين الوافدين قد انخفض لان عدد الموتى بينهم قد إرتفع”.