مفوض أوروبي يثني على عمل السلطات الإيطالية في ضبط الوضع جنوب ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أثنى المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية في مجال معالجة مشكلة الهجرة القادمة من ليبيا.

وكان أفراموبولوس يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل لعرض التقدم الذي أحرزه الاتحاد في مجال إدارة ملف الهجرة واللجوء ضمن إطار استراتيجية المعلنة عام 2015.

وأوضح المفوض الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يدعم تماماً عمل السلطات الإيطالية وجهودها في مجال مساعدة السلطات الليبية والدول المجاورة لضبط الحدود الجنوبية، قائلا “لكن الوضع يبقى كارثياً هناك”، حسب كلامه.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على مختلف الجبهات من اجل انقاذ حياة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط وضمان استقبالهم في ظروف جيدة تمهيداً إما لإعادة توطينهم إذا كانوا يستحقون الحماية الدولية أو لترحيلهم إلى بلدانهم بشروط آمنة.

واستطرد أفراموبولوس قائلاً إن “هذا يعني أن أوروبا ليست قلعة مغلقة وأن سياستنا بدأت تؤتي ثمارها”.

وتعليقاً على انتقادات المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين، لسياسة أوروبا في ليبيا، أكد أفراموبولوس أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع كافة الهيئات الدولية لمعالجة مسألة الهجرة في ليبيا، مشيراً أن هذا التعاون قد أثمر بالفعل عن بعض النتائج.

وطالب أفراموبولوس زيد رعد الحسين التنسيق والتشاور مع فيليبو غراندي رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، والاطلاع على ما يتم عمله بالفعل قبل توجيه الانتقادات.

وأكد المسؤول الأوروبي أن هناك 25 مهاجراً في ليبيا تم نقلهم من هذا البلد إلى نيجيريا تمهيداً لإعادة توطينهم في أوروبا.

وعبر عن قناعته بأن ملف الهجرة يأخذ أبعاداً سياسية، يجب التعامل معها ضمن إطار دولي، خاصة لجهة ضرورة العمل لحل النزاعات.