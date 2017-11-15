ألفانو يدين تقييد حرية الحريري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو “إنني أدين أي تخويف لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل الحريري وأعتبره أن من غير المقبول أي قيد لحريته الشخصية”. معلقا بذلك على الأزمة اللبنانية عقب تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته من الرياض يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وفي حديث للصحافيين عن اللقاء “المثمر” الذي جمعه بمقر وزارة الخارجية ونظيره اللبناني جبران باسيل، أكد ألفانو أن “لبنان واستقراره عنصران استراتيجيان للمنطقة بأسرها والعالم”، لذا “يجب ان السعي للحفاظ على استقرار لبنان “.

وشدد الفانو على متابعته “بإهتمام وبمشاعر صداقة مخلصة”، الأوضاع في لبنان، الذي “استثمرنا كثيرا باستقراره من خلال بعثة يونيفيل لحفظ السلام”، وأختتم بمناشدة “الجميع لاحترام استقلال المؤسسات واستقرار البنية الديمقراطية في لبنان”.